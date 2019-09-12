Он также отметил нежелание США обсуждать вопрос о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "США продолжают заматывать решение вопроса о продлении ДСНВ и не готовы предметно обсуждать проблемы", - считает Рябков.

"Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться, есть риск возникновения ядерной войны", - заявил замминистра.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал ситуацию с перспективной ядерной войны.

Замминистра иностранных дел России заявил о риске возникновения ядерной войны





