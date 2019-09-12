В Радужном грибник взял ружье, чтоб отпугивать зверей, но случайно убил друга

В Радужном следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Нижневартовска по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Югре.

По информации следствия, трое грибников 31 августа поехали в лес. Чтобы отпугивать хищных зверей они взяли с собой ружье. Однако подозреваемый из-за неосторожного обращения с оружием случайно выстрелил в голову знакомому. 41-летний потерпевший был госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти. И на следующий день грибник скончался от полученного ранения.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Добавим, что санкция ч. 1 ст. 109 УК РФ предусматривает исправительные или принудительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.