На Среднем Урале начальника районной полиции судят за сдачу изъятой техники в металлолом

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело начальника ОМВД России по Туринскому району. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, высокопоставленный силовик занимался реализацией мотоциклов и частей от мототехники, изъятой ранее полицейскими у физических лиц. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, по указанию начальника его подчиненные организовали погрузку, вывоз с территории Туринского ОМВД и сдачу мототехники и ее частей в качестве лома черного металла - общий вес составил около 9 тонн на сумму свыше 142 тыс. руб.

Как отметили в надзорном ведомстве, узнав о проводимой прокуратурой района проверке, начальник ОМВД свои действия прекратил и никаких денег за сданное в металлолом имущество не получил.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Туринский районный суд.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в ходе предварительного расследования проводились допросы и осмотры мест происшествия. Кроме этого, были изъяты и осмотрены некоторые запчасти мотоциклов, которые на тот момент не были еще утилизированы, а также проведена товароведческая судебная экспертиза для выяснения стоимости имущества, незаконно отчужденного у мотолюбителей.

Ситуацию прокомментировали и в региональном ГУ МВД. Как сообщил Накануне.RU официальный представитель Главка Валерий Горелых, руководитель территориального ОВД, о котором идет речь, отстранен от исполнения служебных обязанностей.

"В отношении подполковника полиции избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Если судебное разбирательство подтвердит его причастность к превышению должностных полномочий, то он будет уволен из системы МВД по отрицательным мотивам и привлечен к предусмотренной законом уголовной ответственности", - заверил полковник Горелых.

Об итогах судебного процесса он пообещал рассказать дополнительно.