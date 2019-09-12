04 Октября 2020
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шаурма (2016) | Фото:Накануне.RU

В Уфе 15 человек отравились шаурмой из киоска

В Уфе по факту отравления шаурмой 15 человек возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Башкирии, среди тех, кого госпитализировали в инфекционную больницу - пятеро детей в возрасте от 5 до 9 лет.

Установлено, что все 15 человек 11 сентября купили шаурму в киоске на остановочном павильоне в микрорайоне Сипайлово.

Сейчас киоск закрыт, изъята пищевая продукция, допрашиваются работники киоска и другие свидетели.

Ранее в Якутии после массового отравления в одном из кафе Чурапчинского района было заведено уголовное дело.

С 26 по 28 июля с диагнозом "острая пищевая токсикоинфекция" к медикам обратились 18 человек, среди которых восемь детей. Известно, что все пострадавшие - клиенты кафе быстрого питания "Шаурма".

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В Уфе 15 человек отравились шаурмой из киоска

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Теги: уфа, шаурма, отравление



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