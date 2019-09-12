В Челябинске вынесен приговор водителю скорой помощи, который сбил на зебре женщину

В Челябинске водителя скорой помощи, который сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе, приговорили к ограничению свободы сроком 1 год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в январе текущего года на проспекте Победы. Водитель скорой помощи двигался с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил женщину, переходившую проезжую часть. При этом соседние автомобили остановились уступить дорогу пешеходу.

В результате ДТП женщина получила множественные переломы ребер, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.