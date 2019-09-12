04 Октября 2020
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Политика За рубежом
Минфин США (2015) | Фото: REUTERS

Минфин США признал ошибку с "олигархом" Гапонцевым в "кремлевском списке"

Министерство финансов США признало, что известный ученый и бизнесмен Валентин Гапонцев не является так называемым российским олигархом и не должен был быть включен в "кремлевский список".

Это следует из письма, направленного Минфином Гапонцеву, которое было опубликовано на сайте возглавляемой бизнесменом компании IPG Photonics.

"Мнение Минфина основано на информации, которой у нас не было на момент предоставления доклада Конгрессу", – сказано в письме, направленном Гапонцеву.

Гапонцев, который также имеет гражданство США, подал ранее иск к американскому Минфину, протестуя против включения в "кремлевский список", передает ТАСС.

Валентин Гапонцев - советский и российский физик и предприниматель. Ведущий специалист в области лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий. Заведующий кафедрой МФТИ.

Председатель Совета директоров и управляющий директор международной корпорации IPG Photonics, контролирующей 80 % мирового рынка волоконных лазеров большой мощности. Генеральный директор Научно-технического объединения "ИРЭ-Полюс".

Гапонцев контролирует около 35 % акций компании IPG Photonics, имеющей капитализацию $3,5 млрд.

Журнал Форбс в рейтинге за 2013 год оценил состояние Гапонцева в $1,3 млрд, в рейтинге российских миллиардеров он занял 81-е место, в аналогичном мировом рейтинге - 1107-е.

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Минфин США признал ошибку с "олигархом" Гапонцевым в "кремлевском списке"

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Теги: Валентин Гапонцев, кремлевский список



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