На Среднем Урале суд отменил плату за посещение природного парка "Бажовские места"

На Среднем Урале пришлось через суд решать вопрос о бесплатном посещении природного парка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что региональное ГБУ "Природный парк "Бажовские места" в нарушение требований федеральных законов незаконно взимало плату с людей за пользование оборудованными тропами на территории парка - то есть фактически за посещение особо охраняемой природной территории.

По итогам проверки прокуратура направила иск в Сысертский районный суд с требованием отменить плату за посещение и обеспечить свободный доступ граждан в парк. Суд исковые требования прокурора полностью удовлетворил.