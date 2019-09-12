Аспирантом УрГЭУ стал житель ДНР

В аспирантуру Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) поступил житель Донбасса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказала проректор по научной работе вуза Елена Дворядкина.

По ее словам, житель ДНР начал обучение в этом учебном году. Также в аспирантуру УрГЭУ поступили по одному жителю Сирии и Китая.

Отметим, всего в этом году вуз принял 4,2 тыс. первокурсников. Из них 3,5 тыс. поступили в бакалавриат.