В Челябинске с экс-министра социальных отношений и его соучастницы взыскали 30 млн рублей

В Челябинске суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с экс-министра социальных отношений Олега Бехтерева и предпринимателя Ирины Кем материального ущерба в размере 29 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, Бехтерев при пособничестве Кем похитил из федерального бюджета денежные средства в размере 29,3 млн руб., выделенных для обеспечения инвалидов области техническими средствами реабилитации. В частности, заключались госконтракты с предприятиями Кем по завышенным ценам. За совершение этих действий Бехтерев также получил от Кем взятку в размере 3,6 млн руб.

В июле прошлого года Челябинский облсуд признал Олега Бехтерева виновным в растрате и получении взятки в особо крупном размере и приговорил к 7 годам в колонии строгого режима со штрафом в 10 млн руб. Кем была признана виновной в передаче взятки и в пособничестве в растрате. Ей назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок 5 лет, с испытательным сроком 5 лет и штраф в размере 3 миллионов рублей.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании суммы причиненного ущерба в бюджет Российской Федерации. Суд требования удовлетворил. Так, Бехтерев и Кем солидарно должны выплатить 29,3 млн руб. Кроме того, с Бехтерева взыскали 3,6 млн руб., полученных в виде взятки.