Utair сообщил о росте пассажиропотока на 2,1% за восемь месяцев 2019 года

За восемь месяцев 2019 года Utair увеличил пассажиропоток на 2,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года – авиакомпания перевезла более 5,3 млн пассажиров. Загрузка регулярных рейсов выросла на 4% - до 84%.

Глава подразделения "Utair – Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков связал рост пассажиропотока с трансформацией маршрутной сети с фокусом на развитие региональных рейсов и диверсификации тарифной сетки.

Накануне перевозчик сообщил о сокращении расходов на 2 млрд руб. за семь месяцев 2019 года – это перевыполнение плана на 50%. Сэкономить получилось благодаря повышению топливной эффективности - с января по июль удельный расход топлива сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Оптимизация техобслуживания позволила снизить издержки на 15%.

"Мы сокращаем расходы за счет внедрения высокотехнологичных решений. В условиях роста цен на авиакеросин система повышения топливной эффективности позволила Utair контролировать расход топлива и снизить объем его потребления на всех этапах полета", — заявил генеральный директор ПАО "Авиакомпания «ЮТэйр" Андрей Мартиросов.

Напомним, с конца прошлого года перевозчик находится в затруднительном финансовом положении. Многомиллиардные долги поставили компанию на грань банкротства, сейчас Utair пытается договориться с кредиторами о реструктуризации долга.