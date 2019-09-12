Людоед? В Тюменской области мужчину задрал медведь

В Тюменской области проводится доследственная проверка по факту гибели 55-летнего тоболяка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального следственного комитета.

11 сентября его тело с рваными ранами было обнаружено в лесу недалеко от озера Кривое Уватского района.

По предварительным данным, на озеро мужчина приехал, чтобы собирать грибы и ягоды. Проживал тоболяк в охотничьем домике. С 9 сентября он перестал отвечать на мобильный телефон и был объявлен в розыск. Тело погибшего нашли полицейские. Предположительно, раны мужчине причинены медведем.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.