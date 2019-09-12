Стало известно, на какую сумму Nike продает в России кроссовки

Производитель спортивной одежды и обуви Nike получает от продаж кроссовок в России всего 1% всей выручки компании в этой категории, передает РБК со ссылкой на топ-менеджера российского подразделения корпорации.

Ранее компания никогда не раскрывала результаты по России. В отчетности приводятся данные лишь по региону, включающему Европу, Ближний Восток и Африку.

В 2019 финансовом году, который закончился 31 мая, общая выручка Nike, как указано в ее отчетности, составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд обеспечили продажи в категории "обувь". То есть российская выручка в этой категории составляет не более $242 млн.