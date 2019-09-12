Каждый десятый сотрудник врет, когда отпрашивается с работы – опрос

10% сотрудников, отпрашиваясь с работы, предпочитают скрывать истинную причину своего отсутствия, таковы данные опрос сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие сотрудники российских компаний из всех округов страны.

Самой частой причиной отпроситься с работы является поход к врачу (20%). Для решения вопросов, связанных с детьми, будь то посещение утренника в детсаду, родительское собрание или выпускной, отпрашивался каждый десятый сотрудник. По семейным обстоятельствам отпрашивались 5%. Столько же респондентов покидали рабочее место, чтобы решить вопросы с оформлением документов: получением загранпаспорта, подачей налоговой декларации, оформлением сделок с недвижимостью. 3% опрошенных в последний раз отпрашивались с работы на похороны близких. Личные обстоятельства, учеба, бытовые вопросы, недомогание, помощь родственникам, а также вопросы, связанные с автомобилем, — такие причины назвали по 2% сотрудников. Среди других причин покинуть работу россияне называли участие в соревнованиях, запись в салон красоты, билеты на матч или концерт, повестку в военкомат (8%). 13% сотрудников не отпрашиваются с работы, выстраивая свое расписание так, чтобы решать проблемы в нерабочее время.

Женщины чаще мужчин отпрашиваются к врачу (24% против 15%) или по вопросам, связанным с детьми (13 и 7% соответственно). Мужчины чаще называли в качестве причины семейные обстоятельства (8 и 3%).

По результатам опроса Superjob, большинство работников отечественных компаний, которым приходилось отпрашиваться с работы, предпочитают честно озвучивать причину своего отсутствия (85%). 10% скрывают истинную причину. Судя по комментариям респондентов, за ложью могут скрываться и слишком личные вопросы, и опасения, что настоящая причина покажется работодателю несущественной. Среди прочих причин обманщики называли и собеседования с новым работодателем.

В том, что им приходилось обманывать руководство, отпрашиваясь с работы, мужчины признавались чуть чаще женщин (11 и 8% соответственно). Молодежь скрывает истинные причины своего отсутствия чаще старших коллег: 12% среди респондентов до 24 лет и 8% среди опрошенных старше 45 лет.