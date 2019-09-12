СМИ: Против заммэра Хабаровска возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении заместителя мэра Хабаровска по социальным вопросам Ольги Тен.

Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники, официально информация не подтверждена.

Суд решает вопрос об отстранении Тен от должности в связи с возбуждением уголовного дела. Накануне чиновницу допросили сотрудники СК РФ, пишет Regnum.

Тен была назначена заместителем мэра Хабаровска в июне 2018 года, до этого возглавляла управление образования администрации города.

Мэром Хабаровска 9 сентября 2018 года был избран Сергей Кравчук, кандидат от "Единой России". До этого он занимал пост вице-мэра города.