04 Октября 2020
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

СМИ: Против заммэра Хабаровска возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении заместителя мэра Хабаровска по социальным вопросам Ольги Тен.

Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники, официально информация не подтверждена.

Суд решает вопрос об отстранении Тен от должности в связи с возбуждением уголовного дела. Накануне чиновницу допросили сотрудники СК РФ, пишет Regnum.

Тен была назначена заместителем мэра Хабаровска в июне 2018 года, до этого возглавляла управление образования администрации города.

Мэром Хабаровска 9 сентября 2018 года был избран Сергей Кравчук, кандидат от "Единой России". До этого он занимал пост вице-мэра города.

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СМИ: Против заммэра Хабаровска возбуждено уголовное дело

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Теги: хабаровск, ольга тен, заместитель мэра



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