04 Октября 2020
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Общество В России
Артем Дзюба (2019) | Фото:instagram.com/artem.dzyuba

Дзюба перезвонил маленькому фанату и встретился с ним после матча с Казахстаном

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба встретился с калининградским школьником и подарил ему свою футболку.

Пользователь Facebook Сергей Лютаревич рассказал о случае на своей странице в соцсети: "Увлекательную историю сегодня рассказал мне друг. Его внук, юный футболист "Балтики" вчера, после победы сборной России, настоял поехать в гостиницу к нашей сборной с желанием сделать фото со своим кумиром Артёмом Дзюбой! Вместе с мамой и братом приехали в отель, конечно, их никто в номер не пустил. Малыш написал записку и попросил её передать. Не дождавшись, спустя 30 минут, оставив свой номер телефона, со слезами уехал домой".

По его словам, через час Артём Дзюба перезвонил мальчику и пригласил в отель. Капитан сборной сфотографировался с ребёнком и подарил ему футболку, в которой играл в матче с Казахстаном, передает Kgd.ru.

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Дзюба перезвонил маленькому фанату и встретился с ним после матча с Казахстаном

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Теги: арем дзюба, фанат, школьник, сборная россии



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