Высокинский дал слово: подготовка опроса по выбору места под храм пройдет в тесном сотрудничестве с жителями

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заверил, что подготовка опроса по выбору площадок для строительства собора святой Екатерины пройдет в тесном сотрудничестве с жителями уральской столицы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

В соответствии с нормами Устава Екатеринбурга глава внес на рассмотрение в гордуму проект решения о назначении опроса граждан по месту размещения собора. Высокинский выразил уверенность, что проведение общегородского опроса позволит учесть мнение всех жителей.

"Наша цель – мир и согласие в родном городе, поэтому мы выполняем взятые на себя перед горожанами обязательства в полном объеме. Необходимо понимать, что городские власти выступают в качестве независимого арбитра при решении вопроса. Принятые ранее депутатами гордумы поправки в порядок проведения опроса стали очередным шагом к осуществлению более открытого и легитимного голосования.

Благодаря тому, что расширился механизм обратной связи и спектр инструментов для обсуждения актуальных и значимых городских проблем, в ближайшее время мы сможем провести опрос по строительству собора в условиях максимальной открытости и прозрачности", - заявил градоначальник.

Отдельно Высокинский подчеркнул, что подготовка опроса пройдет в тесном сотрудничестве с жителями Екатеринбурга. Как добавили в мэрии, многие представители региональной и местной власти, а также общественники уральской столицы положительно оценили решение гордумы принять поправки в положение, регламентирующее порядок проведения опроса граждан.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской думы, проект решения будет рассмотрен на комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью, а затем внесен на заседание ЕГД, которое состоится 24 сентября.

Напомним, планируется, что опрос по выбору места под храм святой Екатерины пройдет 12 октября. В начале этой недели Александр Высокинский обратился к депутатам с предложением еще раз оценить все проекты: три видеоролика демонстрируют, как будет выглядеть тот или иной участок, если в ходе опроса жители выберут один из них.

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