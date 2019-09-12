Под Красноярском учителя отправляют школьника на домашнее обучение из-за прически "под Ибрагимовича"

В Красноярском крае следователи разбираются в конфликте, который разгорелся в школе из-за прически ученика.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, по данным СМИ, инцидент произошел в Сосновоборской средней школе.

5 сентября ученик 4 класса пришел в школу, где учитель сделала ему замечание из-за прически.

Затем в беседе с родителями администрация школы предложила им перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога.

Следователям предстоит установить, насколько правомерны требования представителей школьной администрации. Также СК намерен рассмотреть вопрос о возможном превышении должностных полномочий.

Sports.ru пишет, что школьник занимается футболом и сделал себе прическу как у кумира – Златана Ибрагимовича. У ребенка выбриты виски, а обесцвеченные волосы на макушке собраны в хвост.

Именно это и не понравилось директору учебного заведения и заму по воспитательной работе. Мальчику заявили, что его стрижка подозрительно похожа на стрижки, которые носили члены "Гитлерюгенда", а крашенные волосы – удел сексуальных меньшинств.

Напомним, ранее скандал разразился из-за того, что пермская школьница пришла на уроки с розовыми волосами, а мальчик из Чайковского – в джинсах. В итоге гимназию №4 и ее директора оштрафовали за отстранение от занятий школьницы.

Также аналогичный случай произошел в Сибири - девочку выгнали из школы из-за цвета ее волос.