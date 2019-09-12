04 Октября 2020
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навальный, суд, камера, фбк (2019) | Фото:pbs.twimg.com/media/DKFSNU1XoAEPRNe.jpg

На Урале силовики пришли с обысками к координаторам и членам региональных штабов ФБК Навального

На Урале утром 12 сентября силовики начали обыски дома у координаторов и членов региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, об этом активисты пишут в социальных сетях. Известно, что следственные действия ведутся в штабах Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Кургана и Тюмени, а также по всей России. Они могут быть связаны с уголовным делом об "отмывании" денег через Фонд.

Пермские "навальнята" пишут, что силовики проникли в окно штаба.

"В штабе опять обыск. Залезли через окно. Также с повторным обыском пришли к нашему сотруднику Юрию Боброву. Около квартиры координатора штаба Сергея Ухова стоят люди в масках, собираются выламывать дверь", - говорится в сообщении местного штаба.

В Челябинске обыск проходит дома у координатора Алексея Мезяева.

"В штабе находятся 2 волонтера Александр и Алексей, их положили лицом в пол. Журналистов не пропускают", - пишут "навальнята".

К курганскому координатору Алексею Шварцу также нагрянули с обысками.

"Пока что связи с ним нет, адвоката и журналистов к нему не пускают. Последним сообщением Алексей сообщил, что силовики выпиливали ему балконную дверь. С чем связаны действия силовиков мы, пока что, не знаем. На данный момент на связь не выходят ещё несколько наших сторонников", - отметили в курганском штабе Навального.

Официальных комментариев от силовых структур пока получить не удалось.

Отметим, что обыски проходят сегодня более чем в 30 городах и более чем по 90 адресам сторонников Навального. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом Навального. Речь шла об 1 млрд рублей.

По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем.

Чтобы "отмыть" эти средства, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, сообщала пресс-служба СКР.

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На Урале силовики пришли с обысками к координаторам и членам региональных штабов ФБК Навального

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Теги: ФБК, офисы, обыски, Алексей Навальный, Урал



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Ранее 03.08.2019 18:30 Мск СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей

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