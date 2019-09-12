В Советском районе Челябинска "Единая Россия" назвала кандидатов на места в гордуме

Советское отделение партии "Единая Россия" предложило шесть кандидатов для делегирования в состав Челябинской городской Думы. Теперь их должен согласовать президиумом регионального отделения партии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕР.

Так, предложены кандидатуры депутатов прошлого созыва Сергея Овчинникова, Виталия Паутова и Виталия Рыльских. При этом стоит отметить, что Паутов и Рыльских участвовали в выборах как самовыдвиженцы.

Кроме того, предложены кандидатуры директора ООО "Центр оптовой торговли "Потребительский-1", депутата райсовета первого созыва Максима Зайцева, исполнительного директора ООО "Амиго-Медиа", депутата райсовета первого созыва Максима Калинина и коммерческого директора ООО "Силуэт-Классик" Александра Назарова.

Также на заседании политического совета Советского отделения партии была создана фракция "Единой России", в состав которой вошел 21 депутат. На должность руководителя фракции была рекомендована кандидатура Дмитрия Холода.

На должность председателя совета депутатов для рассмотрения местной конференцией была выдвинута кандидатура председателя первого созыва райсовета Алексея Локоцкова.