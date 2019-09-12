04 Октября 2020
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Общество В России
Ксения Собчак (2012) | Фото:

Стало известно, кого пригласили на свадьбу Собчак и Богомолов

В пятницу, 13-го сентября Ксения Собчак во второй раз пойдет под венец, причем в программе и официальная регистрация брака, и венчание. Ее избранником стал режиссер Константин Богомолов, для которого брак с телеведущей тоже не будет первым.
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Неизвестно, пытались ли жених и невеста сохранить в тайне детали празднества, но о них уже знают и светские сплетники в telegram-каналах, и СМИ.

Так, "Комсомольская правда" перечисляет гостей, приглашенных на свадьбу (всего их будет около трех сотен): Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст с женой Софьей, Рената Литвинова, певица Земфира, бывшая жена Сергея Шнурова Матильда (Елена Мозговая) и другие подруги Собчак – дизайнер Ульяна Сергеенко и светская львица Ульяна Цейтлина. Как ожидается, придут Игорь и Вадим Верники, при этом Игорь Верник будет вести свадьбу как тамада.

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Не известно, пригласят ли молодожены своих бывших: актера Максима Виторгана и актрису Дарью Мороз. Судя по всему, бывшие супруги стараются сохранять мирные отношения, но на счет дружбы между ними ничего не известно.

В интервью Tatler Собчак заметила, что хочет настоящий праздник с гостями и традициями, в числе которых считает очень красивой венчание.

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Стало известно, кого пригласили на свадьбу Собчак и Богомолов

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Теги: ксения собчак, константин богомолов, свадьба, максим виторган



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