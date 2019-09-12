Синоптики: до конца недели Свердловскую область накроет смог

Синоптики объявили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) в Свердловской области.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, с 11 по 16 сентября на территории Среднего Урала сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В связи с этим объявляются НМУ первой степени опасности.

Уточняется, что предупреждение будет отменено начиная с 20 часов 16 сентября.

Напомним, на минувшей неделе Екатеринбург и окрестности окутал сильный туман. Дорожные службы выступили с предупреждением к водителям, а в аэропорту Кольцово были задержаны рейсы.