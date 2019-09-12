Имущество пермского футбольного клуба "Амкар" продают за 41 миллион рублей

В Перми приступили к продаже имущества футбольного клуба "Амкар". Информацию о проведении торгов опубликовал арбитражный управляющий Александр Маслаков на сайте единого реестра сведений о банкротствах, передает корреспондент Накануне.RU

Общая стоимость имущества футбольного клуба оценивается в 41,2 млн руб. В него входят пять автомобилей, автобус, снегоуборщик, мебель, офисное оборудование, столбы, светильники, скамьи, спортивные тренажеры, раздевалки.

Торги состоятся 23 октября. Основным претендентом являются госучреждение "Центр спортивной подготовки" (СПЦ), которое эксплуатирует бывший стадион "Амкара" — "Звезда".

Напомним, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня 2018 г. лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября иск удовлетворил.

Задолженность клуба перед игроками и работниками в мае оценивали на сумму свыше 497 млн руб. Представители должника общую задолженность оценивали в 540 млн руб.