Авиаборт в Турцию не мог пять часов вылететь из челябинского аэропорта

Самолет рейсом "Челябинск - Анталья" не смог вылететь сегодня из аэропорта "Баландино".

Как сообщили Накануне.RU в "воздушной гавани", причина - поздний прилет борта из Турции.

Самолет авиакомпании Red Wings задержали на пять с половиной часов из-за технической неисправности.

Напомним, в начале сентября борт, летевший в Турцию из Челябинска авиакомпании Red Wings, экстренно сел в Краснодаре. До этого аналогичный рейс задержали на несколько часов из-за неисправности самолета, пассажиры всю ночь провели в челябинском аэропорту.