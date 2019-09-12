Станислав Мошаров не войдет в новый состав Челябинской гордумы

Станислав Мошаров не войдет в новый состав Челябинской городской думы. На заседании политсовета Ленинского отделения "Единой России" он попросил не рассматривать его кандидатуру в новый созыв городского парламента.

Добавим, что Станислав Мошаров дважды был избран председателем Челябинской городской думы в 2010 и 2014 гг.

Напомним, в 2014 году Челябинск стал городским округом с внутригородским делением. Семь районов приобрели статус самостоятельных муниципалитетов со своими органами власти, полномочиями и бюджетами. От прямых выборов в гордуму отказались. Теперь городской парламент формируют семь районных советов, которые делегируют в его состав по семь своих представителей.