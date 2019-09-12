JIT переквалифицировала Цемаха в подозреваемого по делу о MH17

Международная следственная группа (JIT) изменила статус свидетеля по делу о сбитом самолете Boeing рейса MH17 в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.

Об этом сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири в интервью Deutsche Welle.

Как сообщает Regnum, Пири винит Украину в том, что она выдала Цемаха России и тем самым не сдержала свое обещание перед Западом.

Напомним, освобождение офицера сил ПВО ДНР Владимира Цемаха, которого на Украине считают причастным к крушению "Боинга" в Донбассе в июле 2014 года и считают одним из ключевых свидетелей по этому делу, вызвало негодование на Украине.

Ранее прокуратура Нидерландов попросила Киев не включать в список пленных для обмена с Россией Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как "ценного свидетеля" по делу о сбитом самолета.