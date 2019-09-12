В Екатеринбурге школьница пришла с матерью в торговый центр и бесследно исчезла

В Екатеринбурге разыскивают пропавшую школьницу. Она сбежала от матери.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, сегодня в дежурную часть отдела полиции №14 обратилась женщина, которая рассказала, что днем 10 сентября из торгового центра на улице Космонавтов, 86 от нее сбежала ее дочь Ангелина Р. 2006 года рождения. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы школьницы: рост 157 см, спортивного телосложения, волосы каштановые, крашеные, глаза карие. Была одета в розовую джинсовую кофту с белыми вставками на локтях, темно-синие джинсы и белые кеды.

Полиция проводит розыск девочки. В ведомстве просят всех, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщить об этом в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-42-14, либо 02.