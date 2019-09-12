04 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Бывшего заместителя гендиректора ПО "Маяк" амнистировали по делу о махинациях на 65,1 млн рублей

Бывший заместитель генерального директора ПО "Маяк" Андрей Петрушов приговорен к 2 годам условно по обвинению в злоупотребления должностными полномочиями. Однако Петрушов освобожден от наказания со снятием судимости по амнистии. При этом суд удовлетворил гражданский иск ПО "Маяк" о взыскании с него в счет возмещения имущественного ущерба 65,1 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Озерского городского суда.

Петрушов заключил с одним из предприятий договор на разработку конструкторской документации, изготовление и поставку оборудования. Предприятие было обязано поставить оборудование своими силами и за свой счет с разгрузкой транспортного средства.

Однако осужденный подписал акты сдачи - приемки выполненных работ, в которых содержались заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о передаче в адрес государственного унитарного предприятия конструкторской документации на установки оборудования. В результате компании было перечислено 47 млн руб. в качестве предоплаты поставки и в качестве авансового платежа.

Затем Петрушов подписал акты сдачи - приемки выполненных работ, в которых содержались заведомо ложные сведения о передаче в адрес государственного унитарного предприятия конструкторской документации на установку оборудования. На основании этих документов организации были переведены еще 18 млн руб.

Стоит отметить, что свою вину Петрушов полностью признал. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

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Бывшего заместителя гендиректора ПО "Маяк" амнистировали по делу о махинациях на 65,1 млн рублей

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Теги: ПО Маяк, дело, Озерск, следствие, Андрей Петрушов,



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