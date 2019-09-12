Разведка США: Все пять испытаний ракеты "Буревестник" закончились провалом

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетом американских разведслужб.

По их данным, во всех случаях ядерная энергоустановка ракет не смогла запуститься. Это могло иметь отношение к ЧП под Северодвинском, которое произошло 8 августа.

Однако, как утверждают в американской разведке, Россия готова инвестировать в оружие такого масштаба, пишет Regnum. Как считают эксперты, российские крылатые ракеты неограниченной дальности "Буревестник" будут готовы уже в течение ближайших шести лет.

Напомним, взрыв на военном полигоне ВМФ произошел 8 августа в населенном пункте Нёнокса. Росатом выступил с заявлением спустя два дня, уточнив, что ЧП произошло при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Пять человек погибли, трое пострадали.

По данным американской разведки, взрыв произошел во время испытаний элементов низколетящей межконтинентальной ракеты "Буревестник", которая должна оснащаться малогабаритной ядерной энергоустановкой.

Президент США Дональд Трамп после инцидента заявил, что США извлекут уроки из неудачного пуска российской ракеты "Буревестник".

Напомним, в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин впервые сообщил о крылатой ракете с ядерной энергоустановкой "Буревестник". Путин отметил, что Россия долго убеждала США не наращивать мощь и действовать в соответствии с договоренностями. "Нас никто не слушал, так послушайте сейчас", - заявил он.