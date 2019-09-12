04 Октября 2020
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коллаж, ФСБ, хакеры, киберпреступность, наручники (2017) | Фото: Накануне.RU

Обыски в Свердловском госпитале ветеранов войн: дело готовится к отправке в суд

Представители УФСБ в среду провели обыски в Свердловском областном госпитале ветеранов войн. Об этом Накануне.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
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Известно, что также был задержан пресс-секретарь госпиталя Дмитрий Пономарев. По данным источника, в дальнейшем Пономарев был опрошен и отпущен под подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Сейчас материалы находятся в процессе передачи в суд.

Официально правоохранители ситуацию не комментируют. В министерстве здравоохранения Свердловской области также воздержались от комментариев.

В приемной областного госпиталя ветеранов войн Накануне.RU сообщили, что начальник госпиталя Олег Забродин находится в командировке, его заместители заняты в лечебном процессе, поэтому комментариев по ситуации никто дать не сможет.

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Обыски в Свердловском госпитале ветеранов войн: дело готовится к отправке в суд

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Теги: обыски, госпиталь, дело



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