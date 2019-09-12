Страховщики заявили о резком росте страховых случаев с россиянами в Турции

Страховщики заявили о существенном росте страховых случаев с россиянами в Турции минувшим летом. Так, по сравнению с предыдущим годом общее число обращений застрахованных из этой страны выросло на 80%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Сбербанк страхование". Специалисты связывают это с ростом турпотока в эту страну.

Всего с июня по август в страховую компанию обратилось около 1700 россиян, поехавших отдыхать в Турцию. Общее количество обращений в компанию по страхованию выезжающих за рубеж в этом летнем сезоне выросло примерно на 30% - почти до 7 тыс.

"Существенный рост обращений застрахованных туристов из Турции мы связываем с увеличившимся турпотоком в эту страну. Это одно из самых популярных направлений среди наших туристов. Страховых случаев с летальными исходами в Турции этим летом в нашей компании нет. В целом мы отмечаем рост приобретения полисов страхования путешественников. Только за семь месяцев этого года количество договоров страхования выезжающих за рубеж выросло на 23%", — говорит Елена Кошелева, руководитель управления по развитию личного страхования "Сбербанк страхование".

Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов сообщил 11 сентября, что в Турции с начала туристического сезона зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Посол объясняет этот факт увеличивающимся туристическим потоком из России.