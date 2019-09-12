UEFA определился с названием для третьего еврокубкового турнира

Третий еврокубковый турнир, вероятно, получит название Лига конференций, об этом сообщает издание Bild.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) намерен внедрить ещё один еврокубковый турнир помимо Лиги чемпионов и Лиги Европы. Стартовать он должен начиная с сезона-2021/22.

В планах, что формат проведения турнира будет схож с ЛЧ - 32 команды и 8 групп. Победители групп напрямую выходят в 1/8 финала, а клубы, занявшие вторые места, сразятся за путевку в плей-офф с третьими командами из групп Лиги Европы.

Кроме этого, победитель розыгрыша Лиги конференций получит место в Лиге Европы на следующий сезон.

Каким образом для стран увеличатся квоты на участие в еврокубках пока не сообщается.