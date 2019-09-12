04 Октября 2020
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Общество За рубежом
электронные сигареты, вейп (2018) | Фото: rtr.md

Администрация Трампа задумалась о запрете продажи вейпов

Администрация Дональда Трампа задумалась о запрете на продажу электронных сигарет. Тревогу властей вызвали как несколько несчастных случаев со смертельным исходом в результате использования вейпов, так и в целом огромный скачок количества пользователей этих устройств.

Как сообщает The Washington Post, в среду проблему вейпинга на совещании у президента США обсуждали первая леди Мелания Трамп, а также министр здравоохранения и глава управления по контролю за продуктами и лекарствами. Издание утверждает, что Мелания очень жестко относится к теме вейпинга из-за своего 13-летнего сына Бэррона – в таком возрасте многие нынешние школьники начинают курить электронные сигареты.

Сейчас в США расследуют более 450 случаев легочных заболеваний, связанных с курением вейпов, в том числе шесть смертей.

Одной из мер, которую собирается предпринять администрация Трампа, будет запрет на продажу сладких, фруктовых и других ароматизированных составов для вейпов, чей вкус нравится молодежи. Данные исследования минздрава США показывают, что более четверти старшеклассников курят электронные сигареты. В 2018 году таких была только пятая часть. Подавляющее большинство учеников заявили, что они использовали фруктовые, ментоловые или мятные ароматизаторы.

Впрочем, у инициативы есть и противники. Одни говорят о вреде для экономики из-за закрытия производств расходников для вейпов, а также вейп-магазинов, другие полагают, что так курившие ранее вейпы американцы начнут возвращаться к обычным сигаретам, которые, по их мнению, наносят здоровью больший вред.

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Администрация Трампа задумалась о запрете продажи вейпов

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Теги: вейпинг, курение, электронные сигареты, ароматизаторы для вейпа



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