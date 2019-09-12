"Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы". Подвиг пилотов "Уральских авиалиний" увековечили в Сургуте

Фасад одной из многоэтажек Сургута украсило граффити, изображающее пилотов самолета "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые без жертв экстренно посадили борт в подмосковном кукурузном поле, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава Сургута Вадим Шувалов написал на своей странице в соцсети, что произведение принадлежит художникам самарской студии "Art Way".

"Здорово, что скоро город украсит работа, которая не просто красива. Она отражает важное для страны и народа событие", - отметил Шувалов.

Напомним, ранее Юсупов, выступая в "Вечернем Урганте", отметил, что если бы про поступок экипажа снимали кино, роль его командира мог бы сыграть очень похожий на Юсупова Егор Бероев.

15 августа самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатели, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП.

Пилоты самолета Дамир Юсупов и Георгий Мурзин посадили Airbus без шасси, не допустив жертв. Им присвоены звания Героев России, бортпроводникам – Ордена Мужества.