Верховный суд отменил решения о продлении ареста экс-губернатора Сахалина

Верховный суд России отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии.

Высшая судебная инстанция государства пришла к такому заключению, поскольку арестант находится под стражей на основании действующего приговора суда, передает Regnum.

На положении самого Хорошавина это никак не скажется. Такое решение дает ему только право получить компенсацию, назначенную ЕСПЧ при рассмотрении жалобы его и адвоката, отмечает РИА Новости.

Напомним, 24 июня бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина отправили в колонию строгого режима. Чиновник был задержан 3 марта 2015 года по обвинению в создании в 2009 году организованной преступной группы для получения взяток, общая сумма которых составила более 522 млн руб.

В 2018 году суд приговорил Хорошавина к 13 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей.

В марте 2019 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 5,1 тысяч евро бывшему губернатору.

Суд постановил, что при рассмотрении дела Хорошавина была нарушена Европейская конвенция по защите прав и свобод человека в части права на судебное разбирательство "в течение разумного срока".