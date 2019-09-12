04 Октября 2020
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Экономика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Работодатели не видят смысла в переходе на четырехдневную рабочую неделю - опрос

Пока Дмитрий Медведев продолжает уговаривать общество о желании работодателей перейти на четырехдневную рабочую неделю, сами работодатели заявляют об обратном.
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Так, опрос, проведенный исследовательской службой портала HeadHunter по заказу "Ведомостей", показывает, что переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год-два рассматривают только 12% работодателей, в долгосрочной перспективе – еще 8%. Всего в опросе поучаствовали 200 российских работодателей.

Подавляющее большинство работодателей (76%) вообще не рассматривают переход на сокращенный трудовой график. Они считают, что ради четырехдневки им придется снижать зарплату и нанимать новых людей, а и то и другое очень плохо. Производительность труда упадет, переработок станет больше, выгорание усилится, а трудовая дисциплина ухудшится. Не видят никаких недостатков в четырехдневной рабочей неделе лишь 10% работодателей.

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Работодатели не видят смысла в переходе на четырехдневную рабочую неделю - опрос

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Теги: четырехдневная рабочая неделя, дмитрий медведев, экономика, эффективность, опрос



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