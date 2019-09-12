Европейцы не готовы встать на сторону США в случае их конфликта с Россией

Несмотря на сложные отношения Евросоюза и России, большинство граждан ЕС не готовы поддержать США в случае их конфликта с РФ – они считают, что правительства европейских стран должны занять нейтральную позицию. Таковы данные опроса, проведенного YouGov для Европейского совета по международным отношениям, сообщает РБК.

В опросе YouGov приняли участие 60 тыс. респондентов из 14 стран — Польши, Румынии, Дании, Греции, Италии, Австрии, Румынии, Словакии, Франции, Нидерландов, Чехии, Венгрии, Испании и Швеции.

Более половины респондентов в 13 из 14 стран считают, что их государство не должно становиться на чью-либо сторону, если между Россией и США произойдет конфликт. Исключение составляет Польша. Там за сохранение нейтралитета выступают 45%, а 33% высказались в пользу США. По словам аналитиков ECFR, избрание президентом США Дональда Трампа, который высказывался за сокращение военной помощи ЕС, заставила европейцев более реалистично смотреть на вопрос собственной безопасности. "Они больше не верят, что США будут гарантировать их безопасность", — резюмировали эксперты.