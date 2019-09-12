04 Октября 2020
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Общество В России
ВКонтакте (2016) | Фото:metronews.ru

"ВКонтакте" запретили делиться пиратскими книгами

Социальная сеть "В контакте" заключила антипиратский меморандум с крупнейшими книжными издательствами России и их интернет-магазинами.

Соглашение подписали "Эксмо", АСТ, "Азбука-Аттикус", "Альпина паблишер", "Аудиокнига", "Литрес", а также Ассоциация по защите прав в интернете, представляющая интересы издателей.

Еще несколько лет назад пользователи соцсети массово загружали в соцсеть нелегальные копии музыки, фильмов, сериалов и книг. В 2010–2015 гг. торговое представительство США в ежегодных отчетах называло "В контакте" одним из крупнейших пиратских сайтов в мире. Правообладатели неоднократно судились с соцсетью, но суды, как правило, решали, что пиратские ссылки размещают сами пользователи, а "В контакте" только добросовестный посредник.

Тем не менее, конфликты с правообладателями сильно мешали бизнесу соцсети. Так, в 2016 году она договорилась о совместном удалении нелегальных треков с крупнейшими музыкальными издателями, а затем запустила платный музыкальный сервис Boom – частью доходов от этого проекта соцсеть делится с авторами песен.

Постепенно "В контакте" налаживает отношения и с продюсерами – по их жалобам соцсеть удаляет конкретные нелегальные копии фильмов и сериалов. Меморандум с книжными издателями – следующий шаг в этом направлении, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось о том, что соцсеть "ВКонтакте" подала иск к ООО "Дабл". Ответчик использовал данные пользователей сети для оказания услуг.

"ВКонтакте" хочет запретить распространение программного обеспечения "Дабл", изъять указанный софт из оборота за счет ответчика и уничтожить это ПО на любых носителях, сообщает РБК.

"Дабл" (бренд Double Data) владеет софтом, который позволяет анализировать открытые данные пользователей социальных сетей (ФИО, возраст, увлечения и т.п.), в том числе "ВКонтакте", проводить оценку их кредитоспособности, выявлять риски мошенничества в интересах банков. Как отметил в ходе заседания юрист "ВКонтакте", назначенная судом экспертиза выяснила, что одна из программ "Дабл" — Double Search — содержит данные 36 млн пользователей "ВКонтакте" (всего у соцсети 97 млн пользователей в месяц), эти же данные включены в еще две программы компании. Судья назначил следующее заседание на 30 августа.

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"ВКонтакте" запретили делиться пиратскими книгами

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Теги: соцсети, книги



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