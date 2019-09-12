Показатели УрФУ в престижном мировом рейтинге вновь выросли

Позиции Уральского федерального университета в Екатеринбурге среди российских вузов, представленных в рейтинге THE World University Rankings-2020 улучшились на два пункта: учебное заведение расположилось на 16 месте в стране при возросшей конкуренции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета, в списке этого года 138 новых участников, в том числе - четыре из России.

Общая позиция УрФУ не изменилась с прошлого года: вуз сохранил позиции в группе 1001+. Эксперты особо отметили индикаторы университета, связанные с образовательной деятельностью, наукой и взаимодействием с работодателями.

Ранее Уральский Федеральный университет (УрФУ) по большинству направлений вошёл в четыре области из пяти в новом предметном рейтинге университетов британского агентства QS World University Rankings.

Речь идёт о гуманитарных, естественных, социальных науках и менеджменте, а также инженерном деле и технологиях.

По словам ректора вуза Виктора Кокшарова, успехи продемонстрированы в тех дисциплинах, куда были вложены средства программы повышения конкурентоспособности, а также программы развития.