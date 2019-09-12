04 Октября 2020
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скорая помощь, продажа, объявление (2019) | Фото:avito.ru

ДТП в Заречном: четверо пострадавших

На 65 км федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень произошла авария - там столкнулись легковой и грузовой автомобили.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, по предварительным данным, 28-летний водитель "Шевроле Лачетти" при движении в сторону Тюмени выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с грузовым автомобилем "ДАФ", который съехал в кювет и загорелся.

Огонь ликвидировали прибывшие на место спасатели. Также сотрудники МЧС разблокировали "Шевроле", чтобы достать водителя.

В результате ДТП пострадали четыре человека: водители двух транспортных средств, а также два пассажира легкового авто - женщина и 11-месячный ребёнок.

Известно, что в легковом автомобиле находилась семья из Сургута.

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ДТП в Заречном: четверо пострадавших

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Теги: ДТП, авария



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