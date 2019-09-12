Опрос: среди всех финансовых продуктов россияне предпочитают пластиковые карты

Самым популярным розничным финансовым продуктом у жителей России оказались пластиковые карты для получения пенсии, зарплаты или стипендии.

Их используют 71% сограждан, следует из результатов опроса специалистов аналитического центра НАФИ. Треть опрошенных сказали, что используют дебетовые карты, полученные при открытии счета в банке, 21% россиян пользуются кредитными картами.

Большой популярностью у клиентов российских банков также пользуется мобильный банк. Его используют 53% респондентов, треть пользуется интернет-банком.

При этом жители страны не пользуются сберегательными финансовыми продуктами. Только 13% респондентов имеют счет в банке, у 12% оформлен срочный банковский вклад, всего 3% арендуют банковские ячейки, сообщает RT.