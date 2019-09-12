Сбербанк прогнозирует снижение ипотечных ставок

До конца года Сбербанк снизит ставки по ипотечным кредитам.

Об этом сообщил глава организации Герман Греф. "Мы не так давно снизили ставки. Не могу сказать дату, но думаю, что до конца года вполне возможно, что еще будет небольшое снижение", - отметил глава Сбербанка, отвечая на вопрос о возможном понижении ставок по ипотеке после последнего снижения ключевой ставки Центробанком России, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 6 сентября Банк России снизил ключевую ставку до 7% годовых. Снижение составило 0,25 п.п.

В сообщении банка говорится, что совет директоров сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,00% годовых, руководствуясь тем, что продолжается замедление инфляции при повышенных инфляционных ожиданиях.