04 Октября 2020
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Экономика В России
Леонид Михельсон (2016) | Фото: kremlin.ru

Forbes: состояние Михельсона - $26,2 млрд

Основной акционер Volga Group Геннадий Тимченко вышел на вторую строчку по размеру состояния среди богатейших россиян.

По данным издания Forbes, на 11 сентября его состояние оценивалось в $22,1 млрд, за сутки он стал богаче на $268 млн.

Возглавляет рейтинг основной акционер НОВАТЭКа и СИБУРа Леонид Михельсон, чье состояние -  $26,2 млрд. За день он заработал $133 млн. Замыкает тройку основной владелец и глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с состоянием $21,2 млрд, сообщает "Коммерсант".

Ранее Forbes назвал десятку самых богатых российских семейных кланов. По данным издания, за год список обновился на треть.

По сравнению с прошлым годом совокупное состояние десяти богатейших семей практически не изменилось, увеличилось всего на $300 млн, до $25,3 млрд.

Первое место, как и в предыдущие четыре года, занимает клан Гуцериевых. Суммарная оценка состояний всех его представителей за год снизилась, но незначительно, с $5,97 млрд до $5,65 млрд.

Второе место стабильно занимают Ротенберги — их семья была первой лишь один раз, в первом рейтинге, который вышел в 2014 году. Сегодня общее состояние всех четверых оценивается в $5,18 млрд.

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Forbes: состояние Михельсона - $26,2 млрд

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Теги: Forbes, Михельсон, Тимченко



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