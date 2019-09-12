04 Октября 2020
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Общество В России
Apple iPhone 8 (2017) | Фото:apple.com

В России резко упали цены на iPhone

Корпорация Apple после презентации новых смартфонов резко снизила цены на аппараты прошлых лет, среди которых и iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.

На старте продаж в 2017 году 64-гигабайтные версии iPhone 8 и 8 Plus стоили 57 и 65 тыс. руб. Позднее цены на гаджеты упали до 53 и 61 тыс.

Сейчас iPhone 8 на 64 гигабайта можно приобрести за 40 тыс руб., а iPhone 8 Plus продается за 45 тыс.

Бюджетная модель iPhone XR, стоившая на старте продаж 65 тысяч, упала в цене до 50 тыс. рубй, сообщает РИА "Новости".

Напомним, на днях Apple представила свои последние новинки с тройной камерой - iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, говорится на сайте компании.

На внешний вид новые гаджеты почти не отличаются от своих "меньших собратьев". Они сделаны с диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, также есть вырез под фронтальную камеру.

Корпус айфона выполнен из стекла и стали.

Главная "фишка" - модули камеры, всего их три: основной с широким углом обзора, сверхширокоугольный и зум-объектив с трехкратным модулем.

Стоимость аппаратов пока неизвестна.

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В России резко упали цены на iPhone

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Теги: iPhone, смартфоны



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