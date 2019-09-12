Обнародованы новые данные о теракте 11 сентября

В годовщину терактов 11 сентября 2001 года в США журналисты из Великобритании проанализировали опубликованный ранее доклад комиссии по расследованию трагедии.

Многостраничный документ появился еще в 2004 году. Как считают эксперты, экипажи всех четырех угнанных пассажирских лайнеров, которые позже были использованы террористами, не выполнили простейшие процедуры, предусмотренные в экстренных ситуациях.

Так, ни один пилот не активировал код транспондера самолета, подав установленный сигнал наземным службам. После того как террористы получили доступ в кабины, они вывели оборудование из строя, после чего диспетчеры на земле до последнего находились в неведении о происходящем в небе.

По официальной версии спецслужб и правительства США, за атакой стояли боевики запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида", сообщает телеканал "Звезда".

Ранее экс-аналитик ЦРУ, который был ответственным за изучение России, Джоржд Биби раскрыл один из главных секретов теракта, совершенного 11 сентября 2001 года в США.

По рассказам Биби, президент России Владимир Путин за два дня до теракта, совершенного 11 сентября, предупреждал о готовящейся атаке террористов Джорджа Буша-младшего.

Тогда российский лидер по телефону рассказал Бушу о том, что российские разведчики обладают данными о скорой атаке террористов на Вашингтон. Однако в США не придали значения этим словам Путина.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы захватили самолеты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий был направлен в здание Пентагона.

В результате атак погибли 2 тыс. 977 человек.