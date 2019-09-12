Кузнецова встала на защиту подростка, пнувшего автомобиль

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Томской области с просьбой прекратить уголовное дело в отношении подростка из Томска.

По словам уполномоченной, в подобных случаях возможны иные варианты решения проблемы, которые минимизируют травмирующую ситуацию для ребенка.

Ребенок, увидев, что его собаку сбила машина, ударил кулаками по капоту. Также Кузнецова просит привлечь к ответственности водителя, задавившего щенка.

На днях стало известно о том, что на 16-летнего подростка из Томска завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка. По словам подростка, он был в гараже, когда услышал визг. Несовершеннолетний увидел, что внедорожник задавил собаку. В отчаянии он ударил по капоту, требуя от водителя съехать с умирающего щенка.

Позже выяснилось, что водитель подал на него в суд, а ущерб оценил в 14 тыс. руб. В настоящее время дело с утвержденным прокурором обвинительным актом направлено в суд. Подростку грозит до двух лет тюрьмы, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, следственными органами УМВД России по Томской области расследовано и направлено в мировой суд уголовное дело по обвинению подростка в умышленном повреждении чужого имущества.

Как сообщили Накануне в СКР, это произошло "с учетом повышенного общественного резонанса".

Следователи намерены проверить значительность причиненного ущерба.