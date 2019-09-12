Кузнецова встала на защиту подростка, пнувшего автомобиль

04 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Сибирский ФО
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

Кузнецова встала на защиту подростка, пнувшего автомобиль

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Томской области с просьбой прекратить уголовное дело в отношении подростка из Томска.

По словам уполномоченной, в подобных случаях возможны иные варианты решения проблемы, которые минимизируют травмирующую ситуацию для ребенка.

Ребенок, увидев, что его собаку сбила машина, ударил кулаками по капоту. Также Кузнецова просит привлечь к ответственности водителя, задавившего щенка.

На днях стало известно о том, что на 16-летнего подростка из Томска завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка. По словам подростка, он был в гараже, когда услышал визг. Несовершеннолетний увидел, что внедорожник задавил собаку. В отчаянии он ударил по капоту, требуя от водителя съехать с умирающего щенка.

Позже выяснилось, что водитель подал на него в суд, а ущерб оценил в 14 тыс. руб.  В настоящее время дело с утвержденным прокурором обвинительным актом направлено в суд. Подростку грозит до двух лет тюрьмы, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, следственными органами УМВД России по Томской области расследовано и направлено в мировой суд уголовное дело по обвинению подростка в умышленном повреждении чужого имущества.

Как сообщили Накануне в СКР, это произошло "с учетом повышенного общественного резонанса".

Следователи намерены проверить значительность причиненного ущерба.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Кузнецова встала на защиту подростка, пнувшего автомобиль

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Кузнецова, подросток, уголовное дело, Томск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети