"Игры" в стиле "девяностых": полицейских приграничного города в Курганской области подозревают в незаконных связях с бизнесменом, устроившим "пьяное" ДТП

Приграничный Петухово - город в Курганской области, через несколько километров за ним идет граница с Казахстаном. Совсем недавно в правительстве региона этот муниципалитет назвали одним из самых отстающих в Зауралье по многим показателям - это и "социалка", и благоустройство и другие факторы. Но мало кто официально и перед объективами журналистских телекамер из областных и, тем более, местных чиновников рассказывает про обстановку, которая творится в самом Петухово, про различные "покрывала", как их называют в криминальных кругах - когда власть или полиция покрывает действия "олигархов" местного разлива. Одним из таких "везунчиков", оказавшихся под "покрывалом", вероятно, стал петуховский бизнесмен Сергей Назаров.

В прошлом году за несколько сотен метров до въезда в Петухово он на своей "Камри" на полном ходу врезался в трактор МТЗ-80 под управлением Виктора Кузнецова. Казалось бы, стандартное ДТП, каких тысячи происходят ежедневно на дорогах страны. Однако подробности этой аварии обсуждали несколько месяцев все местные жители, а некоторые обсуждают до сих пор. Как Назаров смог стать потерпевшим в этом ДТП? Помогли ли ему местные инспекторы ДПС? Ведь сразу несколько человек, в том числе тех, кто был тогда на месте аварии, в один голос утверждают - якобы от Назарова несло спиртным. Подробности - в журналистском расследовании Накануне.RU.

Началась эта история 27 сентября 2018 года. Тракторист предприятия "Теплоресурс" Виктор Кузнецов ехал из села Частоозерье в город Петухово. У мужчины с собой были права брата-близнеца Юрия, которые он впоследствии предъявил сотрудникам ГИБДД. Этот факт Виктор скрывать не стал сразу и честно во всем признался. "Да, ехал по чужим правам. Брат на меня похож очень. В этом виноват", - рассказывал тракторист.

Проехав петуховское кольцо, когда до черты города и до конторы, куда Виктор гнал трактор, оставалось буквально 600-700 метров, в него сзади на полном ходу врезалась "Тойота Камри". За рулем сидел местный бизнесмен Сергей Назаров. Как рассказывают про него жители Петухово, человек Назаров не простой, знает в городе всех "шишек", свободно заходит во все двери. И якобы после аварии Назаров поспешил позвонить своему товарищу, начальнику местного отдела ГИБДД Сергею Дронову, так говорят сельчане. Тут же на место ДТП приехали сотрудники госавтоинспекции, которые, по мнению очевидцев и родственников тракториста Виктора Кузнецова, повели себя по меньшей мере странно.

Рассказывает очевидец аварии, который общался и с Назаровым, и с Кузнецовым, житель Кургана Илья Кульпин.

"Я приехал на место ДТП, меня взяли понятым, я потом полицейским подписывал схему ДТП. Мне Виктор рассказал о том, что габариты на тракторе у него горели, как минимум один горел точно. Но Виктор в протоколе подписал, что габариты у него не горели. Видимо, сказалось шоковое состояние, его очень сильно тряхнуло в момент удара. Он повредил ключицу тогда, сотрясение мозга было у него, кажется. То есть, он мог в такой момент подписать что угодно. Я спросил тогда у инспектора ГИБДД Алексея Кривоногова, как тракторист ему подписывал бумаги", - рассказал Накануне.RU Кульпин.

Вот видеозапись этого разговора:

Сам Назаров объяснял момент столкновения следующим образом.

"Я включил дальний свет, еду, передо мной навстречу едет машина. Я выключил дальний свет, пропустил машину, а потом снова включил дальний. И тут передо мной трактор. Я не успел затормозить, потому что у него не было ни госномеров и огни не горели", - рассказал Накануне.RU Назаров.

Однако коллеги Кузнецова, слесари Иван Пальянов и Николай Подуременных сообщили - габариты у трактора горели и были исправны.

"Он выехал пораньше из Частоозерья, мы догоняли его где-то на полпути, обогнали. Габариты у него горели - это 100%, я это подтверждаю. Когда он в трактор въехал, он порвал ему "чулок" левый, колесо спустило, от коробки привод сорвало, удар пришелся в левое заднее колесо. Двигатель улетел с крепления - вырвало его. То есть, произошел удар, клеммы слетели, аккумуляторы вылетели. Соответственно, габариты погасли", - сообщил Накануне.RU Иван Пальянов.

"Трактор вышел из Частоозерья, мы маленько позже выехали. Мы его обогнали за 30 километров где-то примерно до Петухово. Трактор больше 30 км/ч не идет. Так он и ехал с такой скоростью по обочине дороги одним колесом. Габариты у трактора горели, это я точно помню. Как раз начало темнеть только и это было видно отчетливо", - подтвердил версию коллеги Николай Подуременных.

Начальник петуховского участка компании "Теплоресурс", которой принадлежит трактор и в которой работал трактористом Кузнецов, Дмитрий Артамонов уверен, что если бы на месте Назарова оказался простой деревенский житель, то все "шишки" посыпались бы на того, кто въехал в трактор.

"Был бы не Назаров это, а обычный бы сельчанин, давно бы уже по судам проиграл. Он не пальцем деланный", - полагает Артамонов.

Свидетель того, как полицейские разбирались на месте ДТП с Назаровым и Кузнецовым, Илья Кульпин добавил, что в действиях полиции было очень много несостыковок.

"Я там на месте аварии был, приехал туда через 10 минут после столкновения. Я инспекторам ДПС говорю: "Вы видеорегистратор у него (у Назарова в "Тойоте" - прим.) изымите, посмотрите записи". Они мне ответили: "Мы без тебя разберемся, мы знаем, что делаем". Сначала они вообще говорили, что не имеют права смотреть регистратор. Но подождите, там же факт ДТП должен быть зафиксирован. Посмотрели бы видеорегистратор, и не нужны бы были свидетели - там все же есть по факту. Назаров принес регистратор только на следующий день после аварии и момента столкновения на нем не было. Есть видеозаписи до аварии, есть после аварии, а сам момент столкновения исчез - его нет. И на этой записи можно было бы увидеть, что габариты у трактора горели. Поэтому, видимо, Назаров эту запись и удалил, этот момент именно столкновения", - отметил Кульпин.

Начальник участка Артамонов считает, что Назаров вполне мог увидеть этот трактор в момент столкновения.

"Во-первых, не совсем темно было - это раз. Он утверждает, что его ослепила "встречка", то есть встречная машина. А по его регистратору, по тем кадрам, которые не стерлись до момента столкновения видно, что никого на "встречке" нет. А если бы шел человек по обочине? Был бы труп? Это несоблюдение дистанции со стороны Назарова", - пояснил свою позицию Артамонов.

В распоряжении Накануне.RU имеется экспертное заключение Урало-Сибирского центра независимой экспертизы, сотрудник которой занимался обследованием трактора. В заключении сказано: "На момент осмотра была проведена проверка работы задних габаритных фонарей. В ходе проверки было установлено, что задние габаритные фонари находятся в рабочем состоянии".

Из этого следует тот факт, что на момент столкновения "Камри" Назарова с трактором габариты у трактора горели. Это разбивает в пух и прах версию Назарова о том, что он врезался в трактор именно из-за того, что не увидел его из-за неработающих габаритов. И Илья Кульпин, и тракторист Виктор Кузнецов рассказали Накануне.RU о том, что якобы от Назарова исходил стойкий запах перегара, однако полицейские, среди которых был и инспектор ГИБДД Алексей Кривоногов, вероятно, не придали этому значения. Более того, они, вероятно, вовсе попытались скрыть этот факт.

Кульпин отметил, что на место аварии приехала "скорая", но сотрудники ГИБДД ее развернули, не подпустив врачей ни к Назарову, ни к Кузнецову, сказав медикам, что привезут обоих в больницу самостоятельно.

"Если бы врачи начали осматривать Назарова, они бы учуяли исходящий от него запах перегара", - отметил Кульпин.

Про возможные неправомерные действия со стороны сотрудников местного отдела ГИБДД рассказала Накануне.RU и дочь тракториста Кузнецова.

"Про Назарова в решении суда написано, что он там весь в травмах, бедный, на лице ссадины и прочее. Подождите, а нас, отца моего, вообще что ли в расчет не взяли? Снимки наши рентгеновские потеряли, у него было подозрение на перелом ключицы, его возили в Курган в центр Илизарова. Там его подлечили. В марте этого года мы ездили туда вновь на повторный осмотр, сказали, что вроде как все восстановилось. Но он что-то тяжелое если поднимет сейчас, у него начинает все болеть. И это что, не вред здоровью в результате того ДТП? А кто виноват в аварии? Мой отец? По моему мнению, должен быть виноват Назаров. Потому что это Назаров в него врезался, когда отец спокойно ехал по обочине дороги", - рассказала женщина.

В акте медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения Назарова, который имеется в распоряжении Накануне.RU, стоит время, когда бизнесмен дышал в "трубочку" - это 23.50 27 сентября. Сама авария произошла в тот же день, но за четыре часа до освидетельствования - в 19.40. Не исключено, что все эти четыре часа полицейские специально не везли Назарова в больницу, вероятно, чтобы перегар выветрился. По словам очевидцев аварии, якобы Назарову даже дали поспать в собственной разбитой машине, а с трактористом Кузнецовым обращались грубо и не давали никуда уходить.

"По ДТП отец мне позвонил не сразу, не знаю почему. Я бы сразу же на место аварии подъехала, потому что у нас с ним отношения близкие очень. Мне тут пришло письмо из суда, из которого мне много чего непонятно. Почему наш отец виновный? На него составили кучу протоколов, а на Назарова ни одного. Отец, во-первых, ехал по обочине. Ему врезался Назаров в левое колесо. А если бы отец ехал полностью трактором по проезжей части, то Назаров бы вообще его снес. И, получается, был сильный удар в трактор, у отца после аварии был болевой шок", - рассказала дочь Кузнецова.

По ее словам, инспекторы на месте ДТП с ним очень грубо разговаривали.

"У них даже видеозапись есть, только нам эту запись никто не показывал. И приезжал следователь из Макушино, который подтвердил мне, что слушал эту запись и с ним действительно грубо разговаривали. Даже следователь это подтверждает. Отец сидит и загибается на месте ДТП, у него сильно болела грудь после удара, он шевелиться не мог, а с ним эти инспекторы ГИБДД как с тряпкой обращались. Отец 1963 года рождения - с ним, наверное, нужно было как-то помягче, а инспекторы то парни молодые все, в сыновья ему годятся. Потом говорится во всех официальных документах с места аварии, что инспекторы оказали отцу помощь первую медицинскую - они никак ему ее не оказывали, никак", - добавила женщина.

Еще в 2014 году местная районная газета "Заря" писала про инспектора Алексея Кривоногова.

"В период реорганизации в органах внутренних дел Алексей переехал в Петухово, поле деятельности его значительно расширилось, здесь сеть дорог и транспортных средств значительно больше, да и трудностей тоже. Непросто при наличии вакантной должности в структуре (помимо этого кто-то бывает в отпуске, на учебе) обеспечивать контроль и надзор за соблюдением правил дорожного движения на всей территории района. Но "солдаты дорог", тем не менее, стараются честно выполнять свой долг, понимая, что от их профессионализма и принципиальности зависят здоровье и жизнь участников дорожного движения".

Вот только местные жители отзываются об этих "солдатах дорог" не очень лестно. Бывший сотрудник Назарова рассказал, что сразу после ДТП в течение нескольких недель бизнесмен якобы буквально не вылазил из кабинета начальника петуховского отдела ГИБДД Сергея Дронова, а на ведомственные праздники ему и его подчиненным якобы дарил ценные подарки.

"Этих бы гаишников во главе с Дроновым и Кривоноговым на полиграф - тогда бы все вскрылось", - рассказал Накануне.RU житель Петухово, который ранее работал у Назарова, пожелавший не называть своего имени.

Накануне.RU ранее направило официальный запрос на имя начальника УМВД России по Курганской области Дмитрия Свинова с просьбой прокомментировать ситуацию. Начальник отделения информации и общественных связей областного полицейского главка Елена Радаева в ответе на запрос пояснила, что тогда на месте аварии сотрудниками ГИБДД были проведены все необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего.

"Установлено, что на тракторе не горели задние фонари, отсутствовал государственный регистрационный знак. Водитель трактора, не имевший права управлять данным транспортным средством, пытаясь избежать административной ответственности, ввел в заблуждение сотрудников полиции и скорой медицинской помощи, указав при оформлении ДТП персональные данные своего брата. На месте происшествия проведено освидетельствование водителей на состояние опьянения. В обоих случаях прибор зафиксировал отрицательный результат. Каких-либо объективных фактов, указывающих, на то, что водитель автомобиля "Тойота Камри" находился в состоянии опьянения, нет. Процедура освидетельствования на состояние алкогольного опьянения обоих участников зафиксирована на штатный видеорегистратор, установленный в служебном автомобиле ДПС ГИБДД. По результатам проведенной ранее служебной проверки нарушений в действиях инспекторов дорожно-патрульной службы, оформлявших ДТП, не установлено", - сообщила Накануне.RU Елена Радаева.

На тракторе действительно не было госномера и Виктор Кузнецов на самом деле ехал по правам своего брата Юрия, однако Радаева не указала через сколько часов после столкновения было проведено медосвидетельствование Назарова. Также в суде сторона истца не смогла предоставить данную видеозапись с полицейского видеорегистратора.

Что касается суда, то Назаров подал иск на возмещение компенсации морального вреда с компании-владельца трактора. Также он попросил компенсировать ему и материальный ущерб за разбитый автомобиль. Сумма иска - около 800 тыс. руб. Как рассказали Накануне.RU в компании, Петуховский районный суд вынес очное решение без участия стороны ответчика и признал доводы Назарова обоснованными. Такое решение компания собирается обжаловать в срок до 3 октября этого года в Курганском областном суде.

"Получается, что Назаров, возможно, ехал нетрезвый, не увидел из-за этого трактор, врезался в него, а сейчас требует с компании еще и возместить ущерб ему? Это разве правильно? Он не выдержал дистанцию. Он врезался в трактор, а не трактор в него. Есть результат экспертизы по габаритам, есть показания свидетелей, которые готовы подтвердить, что от Назарова в момент аварии пахло алкоголем, есть другие факты, которые свидетельствуют о том, что Назаров очень хорошо общается с начальником петуховского ГИБДД Сергеем Дроновым и мог с ним договориться, который прикрывает его нелегальное такси. Пусть сотрудники отдела собственной безопасности регионального УМВД проверят все это, пусть поговорят с людьми, возьмут показания - никто же не скрывается, все всё готовы рассказать", - сообщили Накануне.RU свою позицию в компании "Теплоресурс", которой принадлежит трактор.

Накануне.RU также удалось связаться с главой Петуховского района Игорем Арзиным, который в курсе этой ситуации.

"За период моей работы в должности главы района никаких официальных и неофициальных жалоб на действия сотрудников районного отдела ГИБДД мне не поступало", - отметил Арзин.

Родственники тракториста Кузнецова, а также работники предприятия "Теплоресурс" просят вмешаться в это дело начальника УМВД России по Курганской области Дмитрия Свинова, прокуратуру и Следственный комитет региона.