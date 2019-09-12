Минтруд: пенсии вырастут выше инфляции

В 2020 году пенсии вырастут на 6,6%.

При этом инфляция прогнозируется на уровне 3,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. По его словам, также в следующем году будет повышен минимальный размер оплаты труда почти на 7%, сообщает RNS.

Ранее экономист Игорь Николаев сообщил, что на самом деле никаких проблем у ПФР нет. В результате пенсионную реформу провели зря. Как напомнил эксперт, бюджетные трансферты Пенсионного фонда покрывают пенсионное обеспечение, профицит его бюджета составил 1,7 трлн руб. По словам Николаева, у ПФР и государства все хорошо с доходами.

"При этом результаты повышения пенсионного возраста еще никак не отразились на состоянии Пенсионного фонда. Получается, прежняя система вполне может генерировать доходы, но зачем тогда надо было проводить пенсионную реформу", — отметил экономист.

Он обратил внимание, что Пенсионная реформа отразится на людях только сейчас, миллионы россиян лишатся доходов из-за решения властей, сообщают "Новые известия".