04 Октября 2020
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Общество За рубежом
(2004) | Фото

Искусственный интеллект заменит сотрудников в McDonald's

Корпорация McDonald's намерена купить разработчика голосовых технологий Apprente.

Это позволит улучшить прием заказов. Apprente создает технологии для сложных голосовых заказов. В ресторанах McDonald's разработки позволят принимать заказы не выходя из машины быстрее, проще и точнее. Позже данная технология будет применена для приема заказов в киосках самообслуживания.

Как говорят в McDonald's, технология Apprente опробована в нескольких своих заведениях. Таким образом компания все больше стремится полагаться на искусственный интеллект для увеличения продаж, сообщают "Ведомости".  

Как сообщалось ранее, McDonald's лишили эксклюзивного права на товарный знак Big Mac. Такое решение было принято ведомством по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO). Оказалось, что ирландская сеть быстрого питания использовала похожее название: в ответ McDonald's обратились в суд и сумели помешать конкурентам. Но ирландская компания в долгу не осталась: ее представители заявили, что американцы регистрируют товарные знаки и хранят их, чтобы устранять других производителей фастфуда.

В результате специалисты по интеллектуальной собственности приняли сторону ирландцев и разрешили их компании использовать товарный знак Big Mac на любых своих продуктах, пишет ПолитЭксперт.

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Искусственный интеллект заменит сотрудников в McDonald's

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Теги: искусственный интеллект, McDonald's



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