Компания "Верхнекампроект" оспаривает расторжение договоров с Фондом капремонта Прикамья и обратилась в СК

Компания "Верхнекампроект" намерена оспорить расторжение договоров с Фондом капитального ремонта. Об этом Накануне.RU сообщил гендиректор компании Илья Орлов.

Напомним, основанием для расторжения договоров со стороны фонда капремонта якобы стали неоднократные нарушения условий и сроков выполнения работ по проектированию. В частности, сообщается, что организация не сумела исполнить принятые на себя обязательства по разработке проектно-сметной документации для капитального ремонта 67 многоквартирных домов в Березниках, Нытве, Перми и ряде других территорий Пермского края. Общая стоимость работ по договорам составила 13,7 млн руб.

Готовые проекты в фонд организация должна была направить в июне-июле текущего года, однако в полном объеме проекты не предоставлены по сей день. Уведомления о расторжении по одному из договоров направлены 5 июля, и еще по пяти договорам – 12 августа. В настоящее время все уведомления вступили в силу и договоры считаются расторгнутыми.

По словам гендиректора фонда капитального ремонта Дмитрия Баранова, расторжения договоров - крайняя мера, на которую фонд вынужден пойти в интересах жителей домов, сроки проектирования которых были нарушены. Также фонд вынужден обратиться в УФАС с требованием внести "Верхнекампроект" в реестр недобросовестных поставщиков.

"Данное действие фонда не является обоснованным. Результат работ по расторгнутым договорам передан фонду в полном объеме еще до их расторжения", - считают в "Верхнекампроекте". Там отметили, что нарушение сроков, предусмотренных договорами, произошло из-за того, что специалисты компании во время разработки проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов столкнулись с некачественно выполненными работами по оценке технического состояния домов. Работы выполняла компания "Крафт". В адрес заказчика "Верхнекампроект" направлял письма с просьбой устранения недостатков в представленных исходных данных для выполнения работ по текущим договорам, однако ни одного ответа получено не было.

"В результате таких действий заказчика, наша организация вынужденно несет финансовые потери, беря на себя дополнительную функцию по доработке и устранению недостатков в предоставленных заказчиком технических заключениях по обследованию МКД. Все эти действия фонда предприняты с целью очернить нашу репутацию в глазах общественности. Данные действия они совершают в связи с нашим участием в двух аукционах, где мы стали победителями. Фонд делает все, чтобы не подписывать с нами договоры", - заявляют в проектной организации.

По мнению руководства "Верхнекампроекта", фонд капремонта пытается заключить договоры с участниками, занявшими вторые места на аукционах – ООО "Крафт" и ООО "Регионтехсервис". Также в компании считают, что эти участники аукциона являются аффилированными юридическими лицами.

Руководство проектной организации обратилось в правоохранительные органы из-за ограничения конкуренции. Проверкой фонда капремонта якобы займется Следственный комитет. Накануне.RU направило запрос в СУ СК РФ по Пермскому краю с просьбой прокомментировать ситуацию, однако на момент публикации ответ не был получен.

Также в компании ответили на заявления фонда о том, что в проектной документации по капитальному ремонту крыши, фасада и фундамента многоквартирного дома по адресу Комсомольский проспект, 31а, разработанной "Верхнекампроектом" отсутствуют сведения о сквозной трещине.

"Трещина была отражена в отчете по обследованию и, соответственно, в проектной документации. Фонд заявляет, что о трещине никто не знал, хотя сам нас уведомлял об этой трещине, также о трещине говорила и управляющая компания", - заявили в организации.