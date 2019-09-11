04 Октября 2020
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На Крымском мосту уложили первые рельсы&#8205; (2018) | Фото: most.life

На Крымском мосту устанавливают автоматику для движения поездов

На Крымском мосту строители приступили к установке системы автоматического контроля и управления движением поездов, сообщили Накануне.RU в инфоцентре "Крымского моста".

Благодаря установленным на объекте устройствам появится возможность в режиме реального времени вести мониторинг состояния путей и составов, которые пересекают Керченский пролив. Информация будет поступать в кабины локомотивов и на станции Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную.

Кроме того, строители занимаются укладкой кабелей, монтируют стойки освещения и шумозащитные экраны, а также выполняют работы по балластировке щебнем, рихтовке и выправке верхнего строения пути, формируют контррельсы.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что железнодорожная часть Крымского моста откроется раньше срока. Об этом в ходе рабочей поездки на полуостров сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих. Министр при этом напомнил о соответствующем пожелании Владимира Путина.

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Симферополь - Москва и Севастополь - Санкт-Петербург. К лету 2020 года планируется открытие 11 железнодорожных маршрутов разной дальности.

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На Крымском мосту устанавливают автоматику для движения поездов

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Теги: крымский мост, установка автоматики



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